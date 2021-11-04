حديقة بيئية في بلدة ذيبين بالسويداء

السويداء-سانا

افتتح فرع جمعية أصدقاء البيئة في بلدة ذيبين بريف السويداء الجنوبي بالتعاون مع مجلس البلدة اليوم حديقة بيئية وذلك ضمن فعاليات يوم البيئة الوطني التي تقيمها محافظة السويداء ومديرية البيئة.

وأشار رئيس فرع الجمعية في بلدات ذيبين وبكا وأم الرمان أيمن بشير في تصريح لمراسل سانا إلى أن الحديقة تمتد على مساحة أكثر من 7 دونمات وتضم نحو 1300 شجرة من أشجار الحراج والزينة التي تمت زراعتها خلال السنوات الماضية.

بدوره أوضح رئيس مجلس بلدة ذيبين زهير غبرة في تصريح مماثل أن الحديقة تكتسب أهمية خاصة لإعطاء طابع جمالي للبلدة ولتكون متنفساً للأهالي لافتاً إلى أنه تم خلال افتتاحها زراعة أشجار إضافية الى جانب الأشجار الموجودة فيها حيث يعمل مجلس البلدة على دعم جهود الجمعية للاستمرار في تطويرها.

وتخلل افتتاح الحديقة تكريم رئيس مجلس بلدة ذيبين وعدد من عمال النظافة في مجلس البلدة تقديراً لجهودهم في دعم إقامة الحديقة والمحافظة على نظافة البيئة.

وكانت فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني في السويداء التي تستمر لغاية الحادي عشر من الشهر الحالي شهدت منذ انطلاقتها مطلع الشهر الحالي افتتاح معرض بيئي ضم صناعات تقليدية وأعمالاً يدوية من توالف البيئة ومنتجات غذائية ومجففات وأجهزة طاقة شمسية وتكريم عدد من عمال النظافة من مختلف مناطق المحافظة وتنفيذ حملة نظافة بجوار مبنى مديرية البيئة.