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استشهاد يمني وإصابة سبعة آخرين بنيران العدوان السعودي في صعدة

2021-11-04

صنعاء-سانا

استشهد يمني وأصيب سبعة آخرون اليوم بنيران قوات العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع المسيرة أن قوات النظام السعودي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل المواطنين اليمنيين والأسواق الشعبية في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية ما أسفر عن استشهاد مواطن.

وأشار الموقع إلى أن سبعة مواطنين يمنيين تعرضوا لإصابات متفاوتة من جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية.

يشار إلى أن قوات العدوان السعودي تستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي في ظل صمت دولي مطبق.

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