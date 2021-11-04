مذكرة اعتقال دولية بحق المنصف المرزوقي

تونس-سانا

أعلنت السلطات التونسية اليوم إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية في تونس قوله إن قاضي التحقيق المتعهد بملف المرزوقي “تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه”.

وكان المرزوقي الذي تولى رئاسة تونس بين عامي 2011 و2014 امتدح الشهر الماضي في تصريحات له على قناة تلفزيونية فرنسية قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعد أن كان من المقرر تنظيمها في تونس يومي الـ 20 والـ 21 من الشهر الحالي وعلى إثر ذلك طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل أن “تفتح تحقيقاً قضائياً في حق من يتآمرون على تونس في الخارج”.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الترخاني أعلن في الـ 15 من تشرين الأول الماضي فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن المرزوقي في فرنسا كما قدم عدد من المحامين التونسيين شكوى جزائية ضد الرئيس الأسبق تضمنت طلب فتح بحث جزائي ضده “بسبب ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”.