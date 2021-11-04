وكالة الأنباء التونسية: إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي

الخميس / 4 / 11 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية الكازاخية تعلن موعد جولة جديدة من محادثات أستانا
2021-11-04
الدفاع الروسية تؤكد إعداد منظمة (الخوذ البيضاء) الإرهابية لاستفزازات في إدلب
2021-11-03
مباحثات سورية لبنانية لتطوير التعاون والتكامل بينهما
2021-11-03
قاسم: المحاولات الأمريكية لصياغة شرق أوسط جديد باءت بالفشل
2021-11-03
164 شركة إيرانية تشارك بمعرض تستضيفه دمشق الشهر المقبل
2021-11-03
مباحثات سورية بيلاروسية لمواجهة الإجراءات القسرية الغربية
2021-11-03
كوريا الديمقراطية تدين التفجير الإرهابي في دمشق
2021-11-03
محليات
إخماد حريق في منزل بحي مزة فيلات غربية بدمشق
2021-11-04
تنسيق الجهود بين التربية والشبيبة ومشروع جريح الوطن لضمان وصول الدعم التعليمي لكل الجرحى
2021-11-04
افتتاح مركز التدريب المهني في دمشق بعد إعادة تأهيله
2021-11-04
تحت قبة مجلس الشعب.. إقرار مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية
2021-11-04
إعادة تأهيل حديقة عين أم إبراهيم في اللاذقية
2021-11-04
في ختام فعاليات يوم البيئة الوطني بدمشق.. معرض بيئي وتكريم عدد من العمال
2021-11-04
فنانو سورية يرثون سيد الطرب العربي في موكب تشييعه
2021-11-04
رياضة
مؤتمر صحفي لكوادر منتخب سورية للرجال بكرة السلة-فيديو
2021-11-04
لتطويرها… ألعاب القوى في اللاذقية بحاجة لمزيد من المراكز التدريبية
2021-11-04
فوز سلمية على السبخة في مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم
2021-11-04
مانشستر سيتي يتغلب على كلوب بروغ برباعية في دوري أبطال أوروبا
2021-11-04
منتخب سورية بكرة السلة للسيدات يشارك في بطولة آسيا بالأردن
2021-11-04
باريس سان جيرمان يتعادل 2-2 مع لايبزيغ
2021-11-03
أياكس يفوز في ملعب دورتموند ويتأهل لدور الستة عشر
2021-11-03
اقتصاد
بمشاركة سورية.. افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد
2021-11-04
وزير التجارة الداخلية يحدد موعد استجرار الحمضيات من مزارعي اللاذقية
2021-11-04
استلام نحو 105 أطنان من التفاح في السويداء
2021-11-04
نمو ملحوظ للاستثمارات بالمدينة الصناعية في الشيخ نجار
2021-11-04
مشروع واعد لمهندس في طرطوس لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي
2021-11-04
مؤسسة اقتصادية: التضخم في تركيا ضعف الرقم المعلن عنه
2021-11-04
معالجة العقبات المتعلقة بنقل الملكيات في مدينة معارض السيارات بالدوير
2021-11-04
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مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون ثلاث نساء من بلدة بريف الرقة
الخارجية الكازاخية تعلن موعد جولة جديدة من محادثات أستانا
الدفاع الروسية تؤكد إعداد منظمة (الخوذ البيضاء) الإرهابية لاستفزازات في إدلب
قبول الطلاب في معاهد التربية الرياضية للتعليم المباشر دورة 2021
نحو 17 ألف طالب يتقدمون لمفاضلة التعليم الموازي بجامعة دمشق
الوزير سالم: مساع لاستبعاد من لا يستحق الدعم ولا نية أو قرار برفع سعر الخبز والبنزين
سوق دمشق للأوراق المالية يحدد فئة المساهمين المستبعدين من الدعم
وكالة الأنباء التونسية: إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي
2021-11-04
2021-11-04
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