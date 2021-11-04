ورشة الدعم النفسي والاجتماعي.. توسيع مشاركة الجمعيات الأهلية في حماية الطفل

دمشق-سانا

أوصى المشاركون في ورشة عمل تدريب مدربين حول إعداد دليل عن الدعم النفسي والاجتماعي بتوسيع مشاركة الجمعيات الأهلية الفاعلة في مجال حماية الطفل وورشات التوعية إضافة إلى إقامة ورشات دائمة وداعمة لتطوير مهارات العاملين في مجال الدعم النفسي والاجتماعي ليكون هناك استراتيجية واحدة في العمل إضافة إلى متابعة الدليل وتقييم البرامج الموجودة فيه على الأرض وتقديم الدعم اللازم لتنفيذه.

منسق ملف الطفل والمرأة في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ربيعة الغزاوي بينت لـ سانا أن الدليل يعد انجازا حقيقيا لأنه اللبنة الأساسية ونقطة الانطلاق لتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال على المستويات كافة ويهدف إلى حماية الصحة النفسية والاجتماعية لديهم وتعزيز الوقاية من حدوث اضطرابات.

من جهتها فاطمة درويش المدربة في الورشة أوضحت أن أغلب البرامج المصممة عن الدليل لاقت ارتياحا وتفاعلا من قبل المتدربين لكونها تغطي مواضيع من عملهم اليومي لافتة إلى أن الشيء الجيد الذي لمسه المتدربون أن الجلسات مصممة بطريقة تراعي التدرج في طرح المواضيع المتعلقة بالدليل.

بدورها نجوى سليمان اختصاصية بالرعاية البديلة في الهيئة العامة للاجئين أشارت إلى أن الورشة كانت مفيدة وداعمة موضحة أن إصدار دليل واحد له أهمية كبيرة في كيفية التعامل مع جيل عاش في الحرب وهو بحاجة لدعم نفسي واجتماعي.

وعن برنامج التدريب الذي تم تطبيقه في الورشة بينت المتدربتان اية اليوسفي وسوزان الباشا أن الدليل كان شاملا وجامعا لعمل الدعم النفسي الاجتماعي في سورية بشكل كامل بحيث يكون هناك عمل واحد لجميع الجمعيات وأن الكتيبات مهمة لجميع أعمار الأطفال وصولا إلى أهاليهم وهو متكامل وفوائده مثمرة.

الورشة تأتي ضمن خطة التعاون المشتركة بين الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ومنظمة اليونيسيف واستمرت 5 أيام في حديقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدمشق بمشاركة 35 متدربا ومتدربة من العاملين في عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وتهدف إلى إصدار دليل واحد حول الدعم النفسي والاجتماعي لجميع هذه الجهات.

مهند سليمان وعامر ديب