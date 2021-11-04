العدوان السعودي يخرق مجدداً اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 165 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة أن من بين الخروقات محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية و34 خرقا بقصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة.

وأشار المصدر إلى رصد سبع غارات لطيران تجسسي على الفازة والجبلية وتحليق 28 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والتحيتا والدريهمي والجبلية والجاح والفازة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.