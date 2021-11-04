بمشاركة سورية.. افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد

دمشق-سانا

بمشاركة سورية افتتحت اليوم الدورة الرابعة للمعرض الصيني الدولي للاستيراد افتراضياً بحضور الرئيس الصيني وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من الدول المشاركة.

ويستمر المعرض الذي حضره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل عبر الفيديو حتى العاشر من الشهر الحالي وهو من أكبر المنصات الدولية التي يتم من خلالها عرض منتجات الدول والشركات والمؤسسات المشاركة والترويج لعلاماتها التجارية وعقد الصفقات واستطلاع الفرص لتنمية التعاون التجاري الدولي.

وتشارك سورية في المعرض بجناح افتراضي يضم خمسة أقسام تم تخصيصها للشركات السورية الراغبة بعرض منتجاتها من مادة زيت الزيتون ومنتجاته ولا سيما الصابون حيث يلقى هذان المنتجان رواجاً في الأسواق الصينية.

كما شملت أقسام الجناح السوري معلومات عن سورية وأهم القطاعات الاقتصادية فيها إضافة إلى عرض فيديو تعريفي يظهر أهم المعالم السياحية والثقافية لسورية إضافة إلى عرض معلومات حول قانون الاستثمار الجديد والخارطة الاستثمارية وبعض الفرص المتاحة للاستثمار.

منار ديب