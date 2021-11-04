وقفة في رام الله دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم بوقفة في مدينة رام الله بالضفة الغربية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي دعت لها القوى الوطنية الفلسطينية على دوار المنارة بمركز المدينة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المرضى والأسرى السبعة المضربين عن الطعام مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عنهم.

والأسرى الفلسطينيون السبعة المضربون عن الطعام هم كايد الفسفوس المضرب منذ 113 يوما ومقداد القواسمة 106 أيام وعلاء الأعرج 89 يوماً وهشام أبو هواش 79 يوماً وعياد الهريمى 43 يوماً وراتب حريبات 27 يوما ولؤي الأشقر 25 يوماً.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.