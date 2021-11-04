ثلاث قتيلات بإطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتلت ثلاث نساء وأصيبت اثنتان بجروح بإطلاق نار في شرق الولايات المتحدة وفق ما أعلنت شرطة ولاية فيرجينيا.

وأفادت الشرطة في مدينة نورفولك بالولاية في بيان أوردته صحيفة واشنطن بوست اليوم بأن ثلاث نساء قتلن في موقع الجريمة فيما تم نقل اثنتين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حادث رجحت أن يكون ناتجا عن خلاف عائلي.

وعن تفاصيل الجريمة قال رئيس الشرطة المحلية لاري بون إن رجلاً أطلق النار على امرأة في أحد المجمعات السكانية بالمدينة مساء أمس وانصرف من الموقع ليعود لاحقا الى الموقع بعد ما هرعت أربع نساء أخريات لنجدتها فأطلق النار عليهن أيضا.

وأوضح أن الشرطة تمكنت من اعتقال مطلق النار وأن التحقيقات جارية لكشف الملابسات.