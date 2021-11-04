إصابة 13 شخصاً جراء اصطدام ميكرو بشاحنة في مدينة درعا

درعا-سانا

أصيب 13 شخصاً بجروح مختلفة اليوم جراء اصطدام ميكرو سرفيس مع شاحنة عند السكة بالقرب من دائرة الحراج التابعة لمديرية زراعة درعا.

وبين مدير عام الهيئة العامة لمستشفى درعا الدكتور بسام الحريري لمراسل سانا أن قسم الإسعاف في الهيئة استقبل 13 شخصاً مصابين بجروح خفيفة جراء حادث سير حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

ولفت رئيس فرع المرور العقيد عمار يوسف في تصريح مماثل إلى إن السرعة الزائدة وعدم الانتباه هي السبب وراء الحادث إضافة لمخالفة سائق الميكرو سرفيس للطريق المخصصة لمروره مبيناً أن كوادر المرور قاموا بعملهم وتم إسعاف المصابين للهيئة العامة لمستشفى درعا وإزالة آثار الحادث.