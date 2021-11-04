مؤتمر صحفي لكوادر منتخب سورية للرجال بكرة السلة

دمشق-سانا

مع اقتراب موعد المعسكر الخارجي لمنتخب سورية لكرة السلة للرجال والذي يبدأ في التاسع من الشهر الحالي في العاصمة الإيرانية طهران استعداداً لخوض النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم بلقاء منتخب كازاخستان في الخامس والعشرين من الشهر ذاته عقدت كوادر المنتخب مؤتمراً صحفياً في قاعة الشرف بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

رئيس اتحاد كرة السلة طريف قوطرش أوضح أن المنتخب باشر معسكره المحلي في دمشق في السادس والعشرين من الشهر الماضي بمشاركة اللاعبين المحليين باستثناء رامي مرجانة لدخوله القفص الذهبي وعمار الغميان للإصابة.

وكشف قوطرش أنه على كل شخص يريد حضور مباراة سورية وكازاخستان (الإياب) في الـ 29 من الشهر الحالي التي ستقام في صالة الفيحاء بدمشق اصطحاب شهادة للقاح كوفيد 19 أو فحص الـ (بي سي ار) مبيناً أن الوجود الإعلامي سيكون ضمن مواصفات الاتحاد الآسيوي ببطاقات للمعتمدين من الاتحاد الآسيوي والاتحاد العربي السوري.

المدرب الوطني عزام الحسين قال: “المعسكر الداخلي يضم اللاعبين المحليين وسيلتحق المحترفون بالمعسكر الخارجي لاحقاً وهم وائل جليلاتي (السعودية) وعامر الساطي (الإمارات) وكمال جنبلاط (تركيا) إضافة للمجنس الأميركي (فنلندا)” لافتاً إلى أننا نتبع أسلوباً حديثاً في التدريب بأسس علمية متطورة لنتفوق على المنتخبات الآسيوية متوقعا التأهل إلى نهائيات كأس العالم كما حصل في تصفيات آسيا والتي تأهلنا من خلالها إلى نهائيات آسيا.

وطالب مدير المنتخب اياد السباعي وسائل الإعلام والجمهور للوقوف خلف المنتخب في هذا الوقت لكي يواصل مسيرته في تحقيق الهدف الأسمى بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم ولكي نثبت للجميع أن فوزنا في مباريات مهمة ليست طفرة وإنما لدينا لاعبون مهمون يستطيعون رسم البسمة على وجوه السوريين في معظم المناسبات.

ورأى المدرب الأميركي تينر ماسي أن لاعبي المنتخب السوري لديهم بنية جسدية جيدة ونعمل على تقوية المهارات أثناء الجرعات التدريبية وهناك انسجام مميز بين كل اللاعبين من أصحاب الخبرة والشباب أيضاً متمنياً تحقيق نتيجة جيدة في اول مباراة في التصفيات لأنها تعطي دفعا معنويا مهما في باقي المباريات.

اللاعب الأميركي سوري الأصل ديفيد هيرمس (19 عاماً) بين أن طوله (208 سم) ويلعب في ثلاثة مراكز (3 و4 و5) لافتاً إلى أنه يحس بالفخر لتمثيله منتخب سورية قائلاً: سأبذل كل جهدي لتقديم مستوى جيد يسهم في تحقيق الانتصارات والوصول إلى أبعد مكان في الاستحقاقات القادمة.

يشار إلى أن منتخبنا سيخوض تصفيات كأس العالم بلقاء منتخبات كازاخستان وإيران والبحرين ذهابا وإيابا.

محمد الخاطر