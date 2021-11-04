33949 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 33949 إصابة جديدة و 165 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الصادرة بلغ إجمالي الإصابات في البلاد أربعة ملايين و672368 في حين بلغ إجمالي الوفيات 96192 حالة.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2660 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات ثلاثة ملايين و814453 بينما وصل العدد الكلي للوفيات إلى 288887 بعد تسجيل 154 حالة جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أن بر الصين الرئيسي سجل 104 إصابات جديدة بينها 87 محلية ليبلغ الإجمالي 97527 إصابة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 حالة.