مانشستر سيتي يتغلب على كلوب بروغ برباعية في دوري أبطال أوروبا

لندن-سانا

تغلب فريق مانشستر سيتي الانكليزي على ضيفه كلوب بروغ البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من اللاعبين فيل فودين ورياض محرز ورحيم ستيرلينغ وغابرييل خيسوس في الدقائق 15 و54 و72 و92 على الترتيب بينما سجل هدف كلوب بروغ مدافع مانشستر سيتي جون ستونز بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة الـ 17 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط ليحل في صدارة المجموعة الأولى بينما تجمد رصيد كلوب بروغ عند 4 نقاط في المركز الثالث بترتيب فرق المجموعة الأولى.