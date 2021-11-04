4 تشرين الثاني 1922-اكتشاف قبر توت عنخ آمون

دمشق-سانا

1890 بريطانيا العظمى تعلن زنجبار محمية بريطانية.

1911 فرنسا وألمانيا توقعان معاهدة لتسوية خلافاتهما بشأن المصالح الاستعمارية في كل من المغرب والكونغو.

1922 الباحث الإنكليزي في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف قبر توت عنخ آمون.

1939 عرض أول سيارة مكيفة في شيكاغو.

1952 دوايت أيزنهاور يفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

1974 انقلاب يطيح بالنظام العسكري في اليونان.

2008 الناخبون الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة من بين مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما ومرشح الحزب الجمهوري جون ماكين.

من مواليد هذا اليوم..

1874 ألكسندر كولتشاك عسكري ومستكشف روسي.

1908 جوزيف روتبلت عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1995.

1955 ماتي فانهانن رئيس وزراء فنلندا.

من وفيات هذا اليوم..

1847 فيلكس مندلسون موسيقي ألماني.

2008 مايكل كريتشتون مؤلف أمريكي.

أعياد ومناسبات

عيد العلم في بنما

عيد النصر في إيطاليا

عيد الحب في مصر.