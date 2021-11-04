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4 تشرين الثاني 1922-اكتشاف قبر توت عنخ آمون

2021-11-04

دمشق-سانا

1890 بريطانيا العظمى تعلن زنجبار محمية بريطانية.

1911 فرنسا وألمانيا توقعان معاهدة لتسوية خلافاتهما بشأن المصالح الاستعمارية في كل من المغرب والكونغو.

1922 الباحث الإنكليزي في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف قبر توت عنخ آمون.

1939  عرض أول سيارة مكيفة في شيكاغو.

1952  دوايت أيزنهاور يفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

1974  انقلاب يطيح بالنظام العسكري في اليونان.

2008  الناخبون الأمريكيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة من بين مرشح الحزب الديمقراطي باراك أوباما ومرشح الحزب الجمهوري جون ماكين.

من مواليد هذا اليوم..

1874  ألكسندر كولتشاك عسكري ومستكشف روسي.

1908  جوزيف روتبلت عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1995.

1955  ماتي فانهانن رئيس وزراء فنلندا.

من وفيات هذا اليوم..

1847  فيلكس مندلسون موسيقي ألماني.

2008  مايكل كريتشتون مؤلف أمريكي.

أعياد ومناسبات

عيد العلم في بنما

عيد النصر في إيطاليا

عيد الحب في مصر.

انظر ايضاً

30 تشرين الأول 1991 – انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الاوسط.

 دمشق-سانا 1928 – بدء أول بث تلفزيوني في المملكة المتحدة. 1953 – الرئيس الأمريكي دوايت …

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