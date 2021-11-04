SCS-NET

ليفربول يتفوق على اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

2021-11-03

لندن-سانا

فاز فريق ليفربول على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في ملعب انفيلد بمدينة ليفربول الإنكليزية.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 13 عن طريق نجمه البرتغالي “ديوغو جوتا” وعزز السنغالي “ساديو ماني” تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني بعدها في الدقيقة 21.

وبهذا الفوز حقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ليحجز مقعده مبكرا في دور 16 من البطولة.

في المقابل توقف رصيد أتلتيكو عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث متنازلا عن الوصافة لفريق بورتو البرتغالي 5 نقاط الذي صعد إلى المركز الثاني بعد تعادله في وقت سابق اليوم 1-1 مع ميلان صاحب المركز الأخير بنقطة يتيمة.

انظر ايضاً

باريس سان جيرمان يتعادل 2-2 مع لايبزيغ

لايبزيغ-ألمانيا-سانا أحرز جورجينيو فينالدم أول هدفين له مع باريس سان جيرمان لكن مضيفه رازن بال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved