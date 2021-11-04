ليفربول يتفوق على اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

لندن-سانا

فاز فريق ليفربول على ضيفه اتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في ملعب انفيلد بمدينة ليفربول الإنكليزية.

وتقدم ليفربول في الدقيقة 13 عن طريق نجمه البرتغالي “ديوغو جوتا” وعزز السنغالي “ساديو ماني” تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني بعدها في الدقيقة 21.

وبهذا الفوز حقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي ورفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ليحجز مقعده مبكرا في دور 16 من البطولة.

في المقابل توقف رصيد أتلتيكو عند 4 نقاط وتراجع إلى المركز الثالث متنازلا عن الوصافة لفريق بورتو البرتغالي 5 نقاط الذي صعد إلى المركز الثاني بعد تعادله في وقت سابق اليوم 1-1 مع ميلان صاحب المركز الأخير بنقطة يتيمة.