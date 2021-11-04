أياكس يفوز في ملعب دورتموند ويتأهل لدور الستة عشر

دورتموند-ألمانيا-سانا

قلب أياكس أمستردام تأخره إلى فوز 3-1 على عشرة لاعبين من بروسيا دورتموند في المجموعة الثالثة اليوم ليتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع أياكس رصيده إلى 12 نقطة وحجز مكانه في دور الستة عشر قبل جولتين من النهاية فيما يتقاسم دورتموند وسبورتنغ لشبونة المركز الثاني بست نقاط لكل منهما بعد فوز الفريق البرتغالي 4-صفر على بشيكتاش التركي.

وحافظ الفريق الهولندي على سجله المثالي بفضل أهداف دوسان تاديتش وسيباستيان ألير دافي كلاسن في آخر 19 دقيقة بعدما افتتح ماركو رويس التسجيل لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الشوط الأول ثم طرد زميله ماتس هوملز ليلعب دورتمونند بعشرة لاعبين لأكثر من ساعة.

ولعب الجناح البرازيلي أنطوني الدور الأكبر لأياكس إذ صنع جميع الأهداف وكان المتسبب في طرد هوملز المثير للجدل.