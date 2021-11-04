خمسة آلاف كتاب في معرض اتحاد الكتاب بجامعة البعث

حمص-سانا

بعد النجاح الذي حققه معرضه الأول في رحاب جامعة البعث قبل أشهر دأب فرع اتحاد الكتاب العرب بحمص على إقامة معرضه الثاني في ذات المكان تشجيعا للطلبة على اقتناء ماتيسر لهم من الكتب وبحسومات كبيرة.

المعرض الذي أقامه فرع الاتحاد بالتعاون مع نقابة المعلمين في جامعة البعث حظي منذ افتتاحه بإقبال كثيف من مئات الطلبة بمختلف فروعهم واختصاصاتهم وآخرين من الأكاديميين الذين وجدوا فيه ضالتهم وأقبلوا على اقتناء الكتب الأدبية والثقافية والدراسات النقدية والموسيقية والسياسية والروايات والقصص والمجموعات الشعرية المتنوعة.

عن المعرض والهدف من إقامته في جامعة البعث أوضحت الأديبة “اميمة إبراهيم” رئيس فرع اتحاد الكتاب في حمص بتصريح لسانا الثقافية “أن الاتحاد يسعى من خلال هذا النشاط على استثمار عقول جيل الشباب بالثقافة والتنوير الفكري وتغذية أرواحهم بكل ماهو جميل من أدب وشعر وفنون أخرى بعيدا عن المنفعة المادية مبينة أن المعرض احتوى خمسة آلاف كتاب متنوع.

بدوره أعرب “تمام العواني” أحد منظمي المعرض عن سعادته للإقبال الكبير الذي شهده اليوم الأول من افتتاحه موضحا أن جميع الكتب الصادرة قبل عام ألفين وخمسة عشر بيعت بـ 200 ليرة فيما وصلت الحسومات على الكتب الصادرة بعد التاريخ المذكور إلى ستين بالمئة من سعر الكتاب.

من جانبهم عبر عدد من زوار المعرض والذين التقينا بهم ومنهم الشاعر “نبيل باخص” والطبيبة المخبرية”ظبية بيطار”والطلبة “جعفر حسن”من كلية الآداب و”هناء تلاوي” من كلية الكيمياء “علي حمود” من كلية الرياضيات عن سعادتهم لإقامة المعرض الذي اتاح لهم اقتناء الكتب بأسعار منخفضة منوهين بهذه اللفتة من فرع اتحاد كتاب حمص لنشر الثقافة المعرفية.

حنان سويد