روسيا: استئناف المفاوضات مع إيران يفتح الطريق أمام رفع العقوبات عنها

فيينا-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الإعلان عن استئناف مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني سيفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران وعودتها إلى الاتفاق النووي.

وكتب أوليانوف على حسابه في تويتر وفق ما أورد موقع روسيا اليوم أن “مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي ستستأنف في 29 الشهر الجاري ويفتح هذا القرار الجماعي الذي طال انتظاره الطريق أمام رفع العقوبات الأمريكية عن إيران وعودتها إلى الالتزام الكامل بشروط الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 “.

وجاءت تصريحات المسؤول الروسي تعليقاً على إعلان طهران وبروكسل حول عودة إيران إلى المفاوضات النووية في فيينا يوم الـ 29 من الشهر الجاري.