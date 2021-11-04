معزوفات موسيقية وفقرات غنائية ضمن حفل فني في ثقافي شهبا

السويداء-سانا

معزوفات موسيقية ومقطوعات غنائية متنوعة قدمها طلاب مركز قيثارة للموسيقى خلال حفل فني استضافه مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة شهبا بالسويداء مساء اليوم.

الحفل الذي شارك فيه أكثر من 25 طالباً من مختلف الأعمار الصغيرة والكبيرة تضمن على مدار نحو 90 دقيقة ثلاث فقرات للفرقة الموسيقية بالمركز و فرقة الكورال و كذلك للعزف الخاص بآلة الغيتار.

وأشارت غادة القنطار مديرة مركز القيثارة للموسيقى في تصريح لسانا الثقافية إلى أن هذا الحفل هو الثالث للمركز ويتماشى مع أهدافه في تعليم الموسيقى و نشرها كحالة حضارية وغرس الفرحة والأمل بالحياة وتجاوز جميع الظروف الصعبة التي نعيشها بتعزيز أجواء الفرح والسعادة.

ولفت المشرف على الحفل والمدرس في المركز باسل حيدر إلى أهمية الحفل لنقل صورة التميز والإبداع الذي وصل إليه الطلاب و إظهارها لمتذوقي الفن مبينا أنه ركز على الأغاني الطربية الأصيلة والموسيقى الشرقية مع تنويعات من الموسيقى الغربية.

وذكرت الشابة سوزان أبو غانم أنها شاركت بفقرات غنائية في الحفل الذي عمل فيه جميع المشاركين بروح الفريق الواحد والمحبة وعكسوا من خلاله شغفهم وحبهم للموسيقى منوهة بالتدريبات والدعم الذي تلقوه من كادر المركز وانعكس إيجابا على أدائهم.

واعتبر نضال سلوم 56 عاما أن مشاركته بالحفل كعازف على آلة الاورغ جاءت انطلاقا من أهمية الموسيقى كغذاء للروح ولتشجيع كل من لديه موهبة لتنميتها بغض النظر عن العمر.

عمر الطويل