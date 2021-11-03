مباحثات صناعية سورية إيرانية لإنتاج الجرارات

دمشق- سانا

بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ اليوم مع وفد من الشركة السورية” الإيرانية للسيارات “سايبا” إمكانية التعاون المشترك بين الطرفين لإنتاج الجرارات.

وأعرب مدير عام شركة سايبا محسن يزدان فر عن رغبة الشركة بالاتفاق على برنامج عمل يتضمن المرحلة الأولى منه التجميع لقطع الجرارات الجاهزة وبعد الوصول إلى كمية محددة من الإنتاج اليومي يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تعتمد على إنتاج بعض قطع الجرارات ضمن الشركة وذلك للوصول إلى إنتاج كامل لقطع الجرارات في المرحلة الثالثة.

وزير الصناعة أبدى استعداد الوزارة لتقديم الدعم المطلوب للشركة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها ودعم أي مشروع ونشاط صناعي يسهم في تحقيق عائد اقتصادي.

وطلب الوزير من الشركة تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمقترح المقدم والكلف الاستثمارية المتوقعة وقيمة المنتج النهائي في الأسواق المحلية إلى جانب طلب تقرير عن الخدمات التي تقدمها الشركة لتعميمها على الجهات التي يمكن أن تستفيد منها.

حضر الاجتماع كل من معاون الوزير المهندس بشار زغلولة ومدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية أسعد وردة ومدير الشؤون التجارية عبدالله النعمة ومدير الاستثمار الصناعي خلدون البرشة والمعاون التنفيذي في شركة سايبا أمين شيرازي.

أحمد سليمان