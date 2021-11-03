وزارة الاقتصاد: المعرض الإيراني في دمشق يعزز التعاون ويحقق المصلحة المشتركة

دمشق-سانا

أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن المعرض الذي تقيمه شركة المعارض الدولية الإيرانية الحكومية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في سورية خلال الفترة ما بين 29 تشرين الثاني و3 كانون الأول يأتي في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون في مجال المعارض الموقعة في ختام اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة السورية-الإيرانية بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية ووزارة الصناعة والمناجم والتجارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن التحضيرات لإقامة المعرض واللقاءات التي ستتم بالتزامن معه كانت محور اللقاء الذي تم خلال شهر أيلول الماضي بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والسفير الإيراني بدمشق مهدي سبحاني بهدف إنجاح هذه الفعالية بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من منظور تكاملي يحقق مصلحتهما المشتركة.

ومن المقرر أن تشارك 164 شركة إيرانية في المعرض الذي يشمل العديد من المجموعات السلعية والمعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات وغيرها.

منار ديب