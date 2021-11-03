رصد حالات إصابة بانفلونزا الطيور في كل من بريطانيا والدنمارك

لندن وكوبنهاغن-سانا

أعلنت بريطانيا عن إنشاء منطقة للوقاية من انفلونزا الطيور في جميع أنحاء البلاد اليوم وأصدرت أمراً بتشديد تدابير الأمن البيولوجي للمزارع وحراس الطيور بعد رصد عدد من حالات انفلونزا الطيور في الطيور البرية.

ونقلت رويترز عن الحكومة البريطانية قولها إن “من الشروط القانونية الآن أن يتبع جميع حراس الطيور في بريطانيا تدابير صارمة حيث يحتاج حراس أكثر من 500 طائر إلى تقييد وصول الأشخاص غير الأساسيين عدا عن ضرورة تنظيف المناطق بانتظام.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية لا يمكن استبعاد إصابة البشر بفيروس انفلونزا الطيور “اتش 5 ان8” شديد العدوى على الرغم من الاحتمال الضئيل لحدوث ذلك.

وفي سياق متصل أفادت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن الدنمارك أبلغت عن تفشي انفلونزا الطيور شديدة المرض في مزرعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأوضحت المنظمة نقلاً عن تقرير من السلطات الدنماركية أن الفيروس منتشر في مزرعة تضم 27600 حيوان في سلاغيلس مشيرة إلى أن التفشي بدأ في 30 من الشهر الماضي.