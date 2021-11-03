المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحدد مواعيد امتحانات القبول لمفاضلتي الماجستير والدكتوراه

دمشق-سانا

حدد المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا مواعيد امتحانات القبول للطلاب المتقدمين إلى مفاضلتي الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 2021-2022 يوم الثلاثاء 9-11-2021.

وأوضح المعهد في إعلانه الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن امتحان المتقدمين إلى مفاضلة الماجستير في اختصاصات “نظم الاتصالات وعلوم وهندسة المواد والمعلوماتية والتحكم والروبوتيك سيكون من الساعة 12 وحتى 14 ظهراً فيما سيكون امتحان المتقدمين إلى مفاضلة الدكتوراه باختصاصات /الاتصالات والمعلوماتية ونظم التحكم والفيزياء التطبيقية” من الساعة 11 وحتى 14 ظهرا أما امتحان اللغة الإنكليزية فسيكون لجميع المتقدمين من الساعة 30و14 وحتى 16 عصراً.

وأشار المعهد إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال زيارة موقعه الإلكتروني أو الاتصال بدائرة الدراسات العليا على الرقم 5140030-011.