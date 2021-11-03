بيلوسوف: مستعدون للعمل على نظام جديد للحد من الأسلحة التقليدية

موسكو-سانا

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أندريه بيلوسوف اليوم أن روسيا مستعدة للعمل المشترك على نظام جديد للحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا.

وقال بيلوسوف في اجتماع للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة “إن روسيا مستعدة للعمل المشترك على نظام جديد للحد من الأسلحة التقليدية في أوروبا يلبي مصالح كل من روسيا والدول الأوروبية الأخرى”.

يذكر أن اتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا هي معاهدة جرى التفاوض بشأنها والتصديق عليها في السنوات الأخيرة من الحرب الباردة وهدفت إلى وضع حدود شاملة على فئات رئيسية من المعدات العسكرية التقليدية في أوروبا “من المحيط الأطلسي إلى جبال الأورال” وألزمت بتدمير كميات الأسلحة الزائدة عن حدود المعاهدة.