قبول الطلاب في معاهد التربية الرياضية للتعليم المباشر دورة 2021

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية اليوم عن قبول الطلاب والطالبات في السنة الأولى من معاهد التربية الرياضية (دمشق وحلب ودير الزور والحسكة) للعام الدراسي 2021-2022 للتعليم المباشر دورة عام 2021.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن المقبولين من حملة الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والمتفوقين رياضياً من حملة الشهادة المهنية (الفنون النسوية والمهنية التجارية والمهنية الصناعية) داعية الطلاب المقبولين إلى إنجاز مراحل تسجيلهم وتسديد الرسوم المطلوبة في المعهد بين الرابع والـ 15 من تشرين الثاني الجاري والراغبين بمعرفة مزيد من التفاصيل لزيارة موقعها الرسمي.

وكانت وزارة التربية أصدرت في العاشر من تشرين الأول الماضي أسماء الناجحين في اختبارات القيد والقبول بمعاهد التربية الرياضية للعام الدراسي 2021-2022.