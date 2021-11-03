نحو 17 ألف طالب يتقدمون لمفاضلة التعليم الموازي بجامعة دمشق

دمشق-سانا

تقدم أكثر من 19 ألف طالب وطالبة إلى مفاضلات التعليم الموازي للفرع العلمي والثانويات المهنية ومنح الجامعات الخاصة غير الطبية للعام الدراسي 2021-2022.

ووفق بيانات مديرية النظم والمعلومات بجامعة دمشق التي تلقتها سانا اليوم بلغ عدد المتقدمين إلى المفاضلات المذكورة في مراكز الجامعة نحو 19 ألف طالب منهم أكثر من 17 ألفا إلى مفاضلة الموازي للفرع العلمي وذوي الشهداء و1900 إلى مفاضلة الموازي للمهني ونحو 60 طالبا إلى منح الجامعات الخاصة غير الطبية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت المفاضلات المذكورة في الرابع عشر من تشرين الأول الماضي وحددت فترة التقدم لها خلال الفترة بين 20-10 و1-11-2021.

هيلانه الهندي