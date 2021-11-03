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بحث آليات تعزيز التعاون بين وزارة التربية واليونسكو

2021-11-03

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع رئيسة قسم التربية في مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت هانا بوشيمو سبل تطوير التعاون بين الجانبين والمشاريع المستقبلية التي تدعم الجوانب التعليمية في المدارس.

وأشار الوزير طباع إلى أهمية التعاون والعمل لتوفير الدعم للطلاب المتسربين من المدارس وتأمين تعليمهم عبر منهاج الفئة ب وتدريبهم على إحدى المهن التي تؤهلهم لافتتاح مشروعهم الخاص إضافة الى دعم تأهيل المدارس، مؤكداً تركيز الوزارة على تعزيز مهارات الحياة لدى الطلاب والأنشطة اللا صفية في المدارس.

بدورها بينت بوشيمو استعداد المنظمة لتأمين استمرار الدعم لتدريب المدرسين وتوفير الدروس التعويضية للطلاب والتعاون في مجالات أخرى كمهارات الحياة والتعلم الوجداني الاجتماعي الذي يعد خطوة مهمة تساعد على بناء شخصية الطلاب ومستقبلهم.

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