سوق دمشق للأوراق المالية يحدد فئة المساهمين المستبعدين من الدعم

دمشق-سانا

حددت سوق دمشق للأوراق المالية فئة المساهمين الذين سيشملهم الاستبعاد من الدعم الحكومي بعد إعلان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم في مؤتمر صحفي اليوم وجود مساع لاستبعاد الفئات التي لا تحتاج الدعم من أجل ضمان وصوله لمستحقيه.

ووفق بيان للسوق حصلت سانا على نسخة منه فإن فئة المساهمين الذين سيستبعدون من الدعم الحكومي هم من كبار المساهمين اي المالكين لنسبة 5 بالمئة من أسهم أي شركة من الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه من المتوقع استبعاد نحو نصف مليون مواطن من الدعم ومنهم التجار من الدرجات الممتازة والأولى والثانية وكبار ومتوسطي المكلفين الضريبيين في وزارة المالية.