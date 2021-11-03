تكريم الفائزين بمسابقة إنتاج المواقف التعليمية الداعمة للمناهج المطورة

دمشق-سانا

كرمت وزارة التربية اليوم الفائزين بمسابقة إنتاج المواقف التعليمية الداعمة للمناهج المطورة على مستوى سورية للموسم الثالث بعد استعراضها وشرحها من قبل الفائزين.

وتضمنت المواقف التعليمية الفائزة أسئلة تفاعلية بين المدرسين والطلاب وعروضا تمثيلية وصورا ومجسمات متحركة “انيميشن” وتم تقييم المواقف المقدمة من منسقي المواد في مركز تطوير المناهج وفق معايير علمية وتربوية وتكنولوجية تشمل توافقها مع المنهاج ومراعاتها المدة الزمنية وقدرتها على تنمية مهارات الإبداع.

وحصلت على المركز الأول المعلمة لوسيا كريم من محافظة حلب في مادة التربية المسيحية والمركز الثاني المعلمتين فضيلة الصوص ونور قطيش من محافظة حلب في مادة الرياضيات والمعلمة فداء البايكي من محافظة حمص في مادة التربية الوطنية والمركز الثالث المعلم خالد سمارة والمعلمة رانيا دياب من محافظة حلب في مادة المعلوماتية والمعلم خالد أحمد من حلب في مادة الرياضيات.

وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد خلال التكريم على تطبيق هذه المواقف التعليمية بشكل موسع لتشمل جميع المناهج بما يسهم في رفع مستوى الطلاب من الناحية العلمية والتربوية والاجتماعية.

حضر التكريم مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية الدكتورة ناديا الغزولي وعدد من منسقي المواد الفائزة في المركز.

رحاب علي