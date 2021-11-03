مباحثات سورية روسية حول الإسراع بتنفيذ المشروعات الكهربائية

دمشق-سانا

بحث وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل مع السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف اليوم المشروعات المشتركة بين البلدين الصديقين والمراحل التي وصلت إليها.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الكهرباء على تعزيز العمل المشترك في قطاع الكهرباء وتذليل المعوقات التي تعترض سيره حيث أشار الوزير الزامل إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ العقود التي تم الاتفاق عليها مؤكداً أهمية اللقاء لمتابعة الأعمال المشتركة.

من جهته أكد السفير يفيموف استعداد بلاده لتقديم الدعم لقطاع الكهرباء في سورية مشيراً إلى ضرورة تطوير التعاون بين الجانبين ومتابعة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تعود بالفائدة على البلدين.

يذكر أن المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء تتابع الإجراءات التعاقدية مع إحدى الشركات الروسية لإعادة تأهيل المجموعة البخارية الثانية في محطة توليد تشرين والتي سترفد الشبكة باستطاعة إضافية بحدود 200 ميغا واط.