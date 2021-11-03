الخارجية تنعي سفير الفن السوري الأصيل صباح فخري

دمشق-سانا

نعت وزارة الخارجية والمغتربين الفنان الكبير صباح فخري الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز الـ 88 عاماً.

وجاء في بيان للخارجية: “ببالغ الحزن والأسى تنعي وزارة الخارجية والمغتربين قامة سورية استثنائية وسفير الفن السوري الأصيل إلى العالم الفنان الكبير الأستاذ صباح فخري”.

وأضاف البيان: “لقد غدا الراحل الكبير بأعماله الفنية على مدى أكثر من نصف قرن علامة فارقة ورمزا للأصالة في عالم الفن والموسيقا على مستوى العالم فكان أيقونة سورية ترمز إلى حالة الإبداع والإرث الثقافي والفني في سورية التي شدا لها الراحل الكبير أجمل الأغاني الوطنية عربون حب وتجذر وانتماء للوطن المقدس سورية”.

واختتمت الخارجية بيانها بالقول: “رحم الله الأستاذ صباح فخري الذي سيرحل عنا جسداً ولكنه سيبقى بيننا أبداً بروائعه الخالدة وهكذا هو حال الكبار فهم يرحلون ولكنهم يبقون أكثر حضورا في غيابهم”.