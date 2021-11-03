120 هكتاراً خطة التحريج في زراعة حمص خلال الموسم القادم

حمص-سانا

وضعت مديرية زراعة حمص خطتها لتحريج 120 هكتاراً من الأراضي بالغراس الحراجية للموسم الزراعي القادم في ظل الأضرار التي لحقت بمساحات كبيرة من الحراج خلال المواسم السابقة من حرائق وتحطيب وقلع جائر.

وعزا المهندس فرج المحمود رئيس دائرة الحراج في المديرية في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية انخفاض مساحة التحريج للموسم القادم بالمقارنة مع الأعوام السابقة إلى رؤية وزارة الزراعة في زيادة التركيز والاهتمام بمساحة التحريج الجديدة لضمان نجاحها من خلال العناية بها ورعايتها وسقايتها وعدم زراعة مساحات كبيرة دون حمايتها والحفاظ عليها.

ولفت المحمود إلى أن الخطة تشمل تحريج مواقع جديدة بمساحة 40 هكتاراً منها 10 هكتارات على طريق الفوسفات و30 هكتاراً في موقع الشومرية الحراجي بمنطقة المخرم في حين تبلغ خطة ترقيع المساحات المزروعة سابقاً والمتضررة 80 هكتاراً منها 25 هكتاراً في موقع الناصرة و15 هكتاراً في موقع كفرنان و 15 هكتارا في موقع عسيلة و 20 هكتارا في موقع الشومرية في حين تبلغ مساحة الترقيع الجديدة في موقع ضهر القصير الحراجي 5 هكتارات.

وحول خطة المشاتل الحراجية الأربعة التابعة للمديرية الموزعة في البريج تيرمعلة تل ورد العريضة بين المحمود أنها تشمل زراعة 90 ألف غرسة لتتم الاستفادة منها في المواسم القادمة في حين تم إنتاج 300 ألف غرسة حراجية متنوعة في هذه المشاتل إضافة إلى 625 ألف غرسة مدورة من أعوام سابقة ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة التحريج للعام القادم.

وأشار المحمود إلى أنه تمت زراعة نحو57 ألف غرسة متنوعة على مساحة 150 هكتاراً خلال العام الحالي في عدة مواقع إضافة إلى تنفيذ اعمال التربية والتنمية لمساحة 454 هكتارا من إجمالي المساحة المخططة

البالغة 530 هكتارا ولا تزال الاعمال مستمرة لتنفيذ كامل الخطة مبيناً أنه تم انتاج نحو 51 طناً من الأخشاب الصناعية و 44 طن حطب وقيد بينما تم بيع 71 طناً من الأخشاب الصناعية و 5ر3 أطنان حطب وقيد .

وأكد المحمود أن هناك جهوداً كبيرة ومكثفة لاعادة الغطاء النباتي والمحافظة عليه كشق الطرق الحراجية وخطوط النار وسرعة التدخل في اطفائها ما ساهم بشكل كبير في تقليل المساحات المتضررة مشيرا الى شق اكثر من 18 كم طرق حراجية جديدة وتعزيل 547 كم وإنشاء 93 نقطة مراقبة إضافة الى تنظيم 338 ضبطا حراجيا كما تم حجز 4 سيارات و 28 دراجة نارية واحالة أصحابها الى القضاء لارتكابهم مخالفات تضر بالغابات.

يذكر أن مساحات الغابات الطبيعية والاصطناعية على كافة مساحة المحافظة تبلغ 51 الف هكتار وكانت الحرائق التي شهدتها مناطق الريف الغربي من حمص خلال صيف عام 2020 أدت إلى تضرر مئات الدونمات من الأراضي الحراجية.

عبد الحميد جنيدي

نشرة سانا الاقتصادية