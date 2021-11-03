نحو 12.9 مليار ليرة مبيعات شركة الخيوط القطنية بحماة

حماة-سانا

حققت الشركة العامة للخيوط القطنية في حماة مبيعات بقيمة 12 مليارا و894 مليون ليرة وذلك منذ بداية العام الحالي ولغاية تشرين الأول الماضي.

وبين مدير عام الشركة المهندس قاسم محمد موسى لنشرة سانا الاقتصادية أن المبيعات شملت 1382 طنا من الغزول القطنية من النمرة 24/1 بقيمة 12 مليارا و374 مليون ليرة لافتا إلى أن هذه النمرة تشهد طلبا كبيرا من القطاعين العام والخاص نظرا لجودتها وطول التيلة إضافة إلى بيع 686 طنا من العوادم بقيمة تجاوزت 519 مليون ليرة.

وقال إن الشركة عملت على استثمار طاقات العمال وتوزيعهم في مختلف الأقسام مع تشكيل ورش عمل في كل قسم لمتابعة عملية الإنتاج وتذليل المعوقات التي تعترض العمل لافتا إلى أن منح الحوافز الإنتاجية للعاملين حسب طبيعة العمل والإنتاج أدى لتطوير الإنتاج كما ونوعا.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية