SCS-NET

70 بالمئة نسبة جني محصول الزيتون باللاذقية

2021-11-03

اللاذقية-سانا

بين رئيس شعبة الزيتون في مديرية الزراعة المهندس عمران إبراهيم أن عمليات جني المحصول مستمرة لهذا الموسم حيث بلغت حتى تاريخه 70 بالمئة من خلال 136 معصرة زيتون مرخصة موزعة على كامل رقعة المحافظة لعصر الانتاج مشيراً إلى أن إنتاجية الزيت مقبولة.

ولفت ابراهيم لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ 10 ملايين منها 5ر8 ملايين شجرة مثمرة تشكل مصدر رزق مهما لأبناء المحافظة كما يوفر فرص عمل موسمية في الريف.

وبلغت تقديرات إنتاج محصول الزيتون لهذا العام 88 ألف طن ثمار.

فراس زرده

نشرة سانا الاقتصادية

انظر ايضاً

زراعة حلب: منتصف الشهر القادم موعد بدء جني محصول الزيتون

حلب-سانا حددت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة حلب تاريخ منتصف الشهر القادم لبدء موسم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved