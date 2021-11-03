70 بالمئة نسبة جني محصول الزيتون باللاذقية

اللاذقية-سانا

بين رئيس شعبة الزيتون في مديرية الزراعة المهندس عمران إبراهيم أن عمليات جني المحصول مستمرة لهذا الموسم حيث بلغت حتى تاريخه 70 بالمئة من خلال 136 معصرة زيتون مرخصة موزعة على كامل رقعة المحافظة لعصر الانتاج مشيراً إلى أن إنتاجية الزيت مقبولة.

ولفت ابراهيم لنشرة سانا الاقتصادية إلى أن عدد أشجار الزيتون في المحافظة يبلغ 10 ملايين منها 5ر8 ملايين شجرة مثمرة تشكل مصدر رزق مهما لأبناء المحافظة كما يوفر فرص عمل موسمية في الريف.

وبلغت تقديرات إنتاج محصول الزيتون لهذا العام 88 ألف طن ثمار.

فراس زرده

نشرة سانا الاقتصادية