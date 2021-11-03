33 مليار ليرة سورية مبيعات السورية للتجارة

حمص-سانا

بين مدير فرع السورية للتجارة بحمص محمد عمران أن مبيعات الفرع بلغت خلال تسعة أشهر 33 مليار ليرة مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ الدورة الحالية من المواد المقننة وصلت إلى 100 بالمئة.

وعن نشاط المؤسسة أوضح عمران في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المؤسسة تقوم بتأمين المواد عن طريق العقود المركزية للإدارة العامة لكل المواد وتستجر المؤسسة منتجات كل من (شركة سكر وشركة تصنيع العنب ومعمل الألبان ومعامل المياه) بشكل غير منتظم لعدم التزام هذه الشركات بالتسليم وفق محاضر الاتفاق لافتاً إلى قيام الفرع بتأمين حاجة عدد كبير من الجهات العامة في المحافظة من المواد الغذائية.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية