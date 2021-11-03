المصادقة على عقود تنفيذ أعمال كهربائية بمدينة أم الزيتون الصناعية بالسويداء بتكلفة 393 مليون ليرة

السويداء-سانا

صادق المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء على تعاقدات لتنفيذ أعمال كهربائية بمدينة أم الزيتون الصناعية بتكلفة إجمالية قدرها 393 مليون ليرة.

وأوضح مدير المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة المهندس علاء أبو عمار لنشرة سانا الاقتصادية أن التعاقدات تشمل عقدين مع السورية للشبكات ضمن المرحلة الثانية لأعمال البنية التحتية مبيناً أن العقد الأول يتضمن تنفيذ خط توتر متوسط بطول 3ر2 كيلومتر للطريق الواصل إلى موقع محطة الطاقة الشمسية بتكلفة 368 مليون ليرة بينما يتضمن العقد الثاني تنفيذ شبكة توتر منخفض لتغذية مبنى الإدارة وتركيب أبراج توزيع بمراكز التحويل لتأمين المنشآت التي أقلعت بالإنتاج بتكلفة 25 مليون ليرة.

ولفت أبو عمار إلى أن التعاقدات تضاف إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أعمال الكهرباء والتي شملت تنفيذ خطوط توتر متوسط بطول نحو 13 كيلومتراً لأربعة قطاعات صناعية وكذلك إقامة أربعة مراكز تحويل ضمن المرحلة الأولى لأعمال البنية التحتية مشيرا الى استمرار العمل حالياً بعقدين لخطوط توتر متوسط بطول 3 كيلومترات في القطاعين الصناعيين 2 و 6 وبلغت نسبة إنجاز العمل فيهما نحو 60 بالمئة .

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية بأم الزيتون الحالية بعد التوسع 756 هكتاراً وفق مخطط تنظيمي شامل يضم 10 قطاعات وتمت المباشرة بالعمل بالبنية التحتية فيها عام 2015.

عمر الطويل

نشرة سانا الاقتصادية