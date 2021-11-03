المقداد يفتتح المكتب القنصلي في محافظة درعا

درعا-سانا

افتتح وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم المكتب القنصلي في محافظة درعا وذلك في بناء مركز الخدمات العامة بالمجمع الحكومي.

وفي تصريح للصحفيين قال الدكتور المقداد إن افتتاح المكتب القنصلي يأتي لتقديم أفضل الخدمات لمواطني درعا حيث ستوفر خدماته الجهد والمال والوقت على أبناء المحافظة.

وأعرب الوزير المقداد عن ثقته بأن خدمات المكتب ستلبي حاجة المواطنين وستخلق بيئة مريحة لإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة مشيراً إلى أن الدولة تعمل بكل إمكانياتها لتجاوز الصعوبات والعقبات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والخدمية جراء الحرب الإرهابية.

عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة درعا والمشرف على مراكز خدمة المواطن عصام المصري بين أن المكتب سيقدم خدمات تصديق وثائق وزارة الخارجية للمواطنين بشكل مبسط دون اضطرارهم للانتقال إلى دمشق لإنجازها ولا سيما أن عدداً كبيراً من ابناء المحافظة مغتربون في الخارج وبحاجة لهذه الخدمة.

مديرة المكتب القنصلي غادة الصلخدي أوضحت أن المكتب يقدم خدمات تصديق إخراجات القيد والبيانات العائلية وشهادات وزارتي التربية والتعليم العالي وسيقدم في المرحلة المقبلة الوكالات والفواتير ووثائق التجنيد.

المواطنون أعربوا عن ارتياحهم لهذه الخطوة حيث رأى محمد الشريف أن افتتاح المكتب القنصلي خطوة كبيرة توفر الجهد والأعباء المادية في حين قال قاسم البرم أحد المراجعين إن الأمور الخدمية تتحسن بدرعا وان افتتاح مكتب لتصديق وثائق وزارة الخارجية يصب في مصلحة المواطن لجهة تخفيف الجهد والمال.

عادل قبيس قال: قمت بتصديق بعض الوثائق الخاصة بالوصاية الشرعية مؤكداً أن التصديق تم بسرعة وبصورة ميسرة.

قاسم المقداد