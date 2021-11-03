بطاقة 7 أطنان يومياً… وضع مخبز تل بلاط في ريف حلب بالخدمة

حلب-سانا

وضعت المؤسسة العامة للمخابز فرع حلب اليوم مخبز بلدة تل بلاط في ريف حلب بالخدمة بطاقة إنتاجية تقدر بـ 7 أطنان من الخبز يوميا لتأمين الخبز للأهالي والقرى المجاورة.

وبين علاء الدين مؤذن عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا أن افتتاح المخبز يأتي ضمن خطة المحافظة لتأمين مادة الخبز للأهالي في المناطق المحررة من الإرهاب حيث يؤمن مادة الخبز للبلدة و15 قرية محيطة فيها وتم تجهيزه بأحدث الآلات الحديثة وبخبرات وطنية محلية وفقا للمواصفات القياسية السورية.

واوضح المهندس جهاد السمان مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز بحلب أن وضع مخبز تل بلاط بالخدمة جاء لتنفيذ خطة وضع عدد من الأفران حيز الإنتاج هذا العام ومنها مخابز الحاضر وتشرين والاميري ليصبح عدد المخابز الإجمالي المنتجة بالمحافظة 30 مخبزا وبخطوط إنتاج 40 خطا وطاقة إنتاجية يومية تقدر بـ 430 طنا من الخبز لافتا إلى استمرار عمل المؤسسة لإنجاز الأعمال المدنية لمخبزي الراموسة بالمدينة وتل حديا بريف حلب الجنوبي المحرر من الإرهاب على أن يتم وضعهما بالخدمة نهاية العام الحالي.

بدوره قال مصطفى المحمد رئيس مجلس بلدة تل بلاط إن افتتاح المخبز اليوم خفف عناء الأهالي من الحصول على مادة الخبز حيث يستفيد منه أكثر من 16 ألف نسمة ويسهم في دعم عودة الأهالي لقراهم التي هجروا منها جراء الإرهاب.

قصي رزوق