ارتفاع قياسي جديد بعدد وفيات كورونا في روسيا

موسكو-سانا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم تسجيل زيادة قياسية جديدة في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا في بيان له إن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ 1189 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 242060 منذ انتشار الجائحة في روسيا.

وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل 40443 إصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و633 ألفا و643 حالة.

وكانت الإصابات بفيروس كورونا في روسيا تجاوزت أمس الـ 39 ألفا فيما سجلت السلطات الصحية 1178 حالة وفاة.