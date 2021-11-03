روسيا تبتكر وسيلة للقضاء على الطائرات المسيرة المعادية

موسكو-سانا

ابتكر علماء معهد أبحاث الفيزياء التقنية في مدينة سنيجينسك الروسية وسيلة جديدة لمكافحة الطائرات المسيرة المعادية.

ونقلت سبوتنيك عن الهيئة الروسية للملكية الفكرية قولها إن العلماء اخترعوا قذيفة مضادة للطائرات المسيرة والقنابل الجوية تتميز بفاعلية كبيرة يعود مردها إلى طريقة إصابة الهدف اللازم تدميره والقضاء عليه من خلال تمزيقه وتقطيعه بشبكة حادة من محتويات القذيفة لدى انفجارها.

وتحتوي القذيفة على مجموعة من أدوات القطع إلى جانب المتفجرات التي تدفعها من القذيفة عندما تنفجر وتشكل شبكة قاطعة على مقربة من الهدف اللازم تدميره.

وتتميز القذيفة الجديدة بأفضلية على القذائف النمطية التي تحتاج إلى المزيد من المتفجرات لإحداث انفجار يتأثر به الهدف وهو ما يتسبب في زيادة وزن القذيفة ويزيد خطورتها.