الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات متفرقة على المرتفعات الساحلية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها ويميل الجو للاستقرار نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من الأمطار على المرتفعات الساحلية وبارداً نسبياً ليلاً محذرة من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر.

الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..