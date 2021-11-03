احرص على تناول عصير البرتقال صباحاً

لندن-سانا

أكدت دراسة حديثة أن تناول عصير البرتقال أثناء الإفطار، يخفض من ارتفاع ضغط الدم.

وجاء في الدراسة حسب مجلة اكسبريس البرطانية أن تناول عصير البرتقال لمدة 12 أسبوعا، يؤدي إلى انخفاض في الهوموسيستين في الدم، وهو مؤشر حيوي لأمراض القلب، فضلا عن تقليل الالتهاب.

وأشارت الدراسة إلى أن جرعة واحدة من عصير البرتقال الغني بالهسبريدين تقلل من ضغط الدم الانقباضي، والهيسبيريدين هو مركب نباتي موجود في الحمضيات مثل البرتقال والليمون الحامض.

وضغط الدم الانقباضي هو الرقم الأعلى الذي يظهر عند فحص ضغط الدم وهو القوة التي يضخ بها قلبك الدم في أنحاء الجسم. والضغط الانبساطي أي الرقم الأدنى، وهو مقاومة تدفق الدم في الأوعية الدموية.

ويختلف ضغط الدم من شخص لآخر، وما يعد منخفضا أو مرتفعا بالنسبة لك قد يكون طبيعيا لشخص آخر، والطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي إجراء اختبار ضغط الدم حيث يُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.