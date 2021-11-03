عدوان جوي إسرائيلي على إحدى النقاط في ريف دمشق والأضرار مادية

دمشق-سانا

نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالصواريخ فجر اليوم مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق ما أدى لبعض الخسائر المادية.

وقال مصدر عسكري لـ سانا أنه حوالي الساعة 56: 12 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت وسائط دفاعنا الجوي تصدت مؤخراً لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة على بعض النقاط بريف دمشق وأدى إلى إصابة جنديين ووقوع أضرار مادية.