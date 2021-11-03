مانشستر يونايتد يتعادل مع أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

لندن-سانا

تعادل فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي مع فريق أتلانتا الإيطالي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن لقاءات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل ثنائية مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول والدقيقة الـ 92 قبل انتهاء المباراة بينما سجل ثنائية أتلانتا جوسيب إيليسيتش في الدقيقة الـ12 ودوفان زاباتا في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة كما رفع أتالانتا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث.