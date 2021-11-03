السواح يوقع كتابه (عبادة الأحجار عند الساميين) في معرض الكتاب

دمشق-سانا

ضمن فعاليات معرض الكتاب الثقافية في مكتبة الأسد وقع الباحث فراس السواح كتابه “عبادة الأحجار عند الساميين وأصل الحجر الأسود” وفيه كثير من الظواهر الاجتماعية والبيولوجية وتفسيرها باعتبارها حركة تطور متحولة إضافة إلى نظريات متعددة لعلماء كثر.

ويعمل الباحث في كتابه على استقصاء رمزية حجر الكعبة الأسود وتقديسه قبل الإسلام حيث تتبع أصوله في ثقافة الشرق القديم ولاسيما الساميين ثم تتبع هذه الظاهرة نحو البدايات الأولى للدين في العصر الحجري.

وفي الكتاب أيضاً دراسات حول القدس في العصور القديمة كتبها الباحث بمشاركة مؤرخين من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية باللغة الإنكليزية وترجمها إلى العربية إضافة إلى محاضرات ومقالات متفرقة كتبت في صحف محلية وعربية.

محمد خالد الخضر