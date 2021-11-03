زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب شرق إندونيسيا

جاكرتا -سانا

ضرب زلزال بقوة 1ر6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة مالوكو شرق إندونيسيا اليوم دون صدور تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

ونقلت وكالة شينخوا عن وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية قولها إن “الزلزال كان على عمق 123 كيلومتراً و مركزه 137 كيلومتراً شمال غرب مقاطعة مالوكو تينغارا بارات”.

وكان زلزال بقوة 3ر6 درجات ضرب في وقت سابق اليوم قبالة سواحل جزيرة تانيمبار جنوب إندونيسيا.

يذكر أن إندونيسيا غالباً ما تكون عرضة للهزات الأرضية لأنها تقع في منطقة تسمى حلقة النار في المحيط الهادئ تكثر فيها الزلازل والهزات.