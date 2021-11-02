القضاء العراقي يقر أحكام إعدام ثمانية إرهابيين

بغداد -سانا

أصدر القضاء العراقي حكماً بالإعدام شنقاً على ثمانية إرهابيين ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي لارتكابهم جرائم قبل عدة سنوات أوقعت ضحايا.

وقال مصدر في مجلس القضاء الأعلى العراقي إن “محكمة الجنايات الكبرى في محافظة ذي قار أصدرت اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثمانية إرهابيين من تنظيم القاعدة لأنهم شنوا هجوماً إرهابياً مسلحاً على حاجز أمني قرب العاصمة العراقية بغداد قبل عدة سنوات أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى”.

وتواصل السلطات العراقية المختصة جهود مكافحة الإرهاب وإنهاء وجوده في البلاد عبر عمليات أمنية وعسكرية في مختلف المناطق لاعتقال عناصره أو القضاء عليهم.