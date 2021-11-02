لا تجعلوني ألبس الأسود… مونودراما شعرية على مسرح دار الكتب الوطنية

حلب- سانا

لا تجعلوني ألبس الأسود كان عنوان المونودراما الشعرية التي عرضت اليوم على مسرح دار الكتب الوطنية في حلب ضمن فعاليات مهرجان مونودراما الشباب الثالث من تأليف وإخراج محمد سعيد حماده.

وبين مؤلف ومخرج العمل في تصريح لمراسلة سانا أن شخصية حياة التي قدمت ضمن المسرحية هي رمز لسورية الحية الباقية منذ فجر التاريخ رغم كل الظروف التي عاشتها خلال سنوات من الحرب الظالمة مبينا أن هدف العمل إيصال رسالة تقول إن بلادنا لن تموت ولن تلبس الأسود لأنها قوية رغم وجعها الكبير كالأم التي فقدت أبناءها.

وأعربت الممثلة زينب ديب عن اعتزازها بتقديم هذا العمل على مسرح دار الكتب الوطنية العريق في حلب التي تعتبر عاصمة الثقافة السورية بما تحويه من قامات إبداعية وفكرية لافتة إلى أن هذا العمل أضاف إلى تجربتها حالة إبداعية استثنائية لكونه عملا متميزا بشاعريته وأبعاده الفلسفية العميقة واحتوائه على درجة عالية من الحساسية والفكر والوعي.

وأشار عدد من الحضور إلى أهمية تقديم هذه الأعمال الوطنية التي تجسد معاناة سورية طوال سنوات الحرب الإرهابية.

زينب شحود