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قوات الاحتلال التركي تعتدي بالمدفعية على قرية الدردارة شمال الحسكة

2021-11-02

الحسكة-سانا

قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قرية الدردارة في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر محلية لمراسل سانا بأن “قوات الاحتلال التركي بالتعاون مع المجموعات الإرهابية التي تدعمها والمنتشرة أقصى الريف الشمالي للحسكة قصفت قرية الدردارة إلى الشمال من بلدة تل تمر ما تسبب بأضرار مادية في عدد من منازل المواطنين”.

ولفتت المصادر إلى أن الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي يعيشه أهالي القرية وخاصة الأطفال والنساء نتيجة القصف المستمر لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها للقرية عطل الحياة العامة فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون بالقذائف والصواريخ القرى والبلدات الآمنة الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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