وزير الخارجية اللبناني: اعتذارنا للسعودية غير وارد

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب أن اعتذار الحكومة اللبنانية للنظام السعودي على خلفية الأزمة الراهنة غير وارد مبيناً أن لبنان يفضل الحوار على الإملاء.

وقال بوحبيب في تصرح اليوم لوكالة رويترز “إننا نريد علاقات ممتازة مع السعودية ونفضل الحوار على الإملاء” مضيفاً إن “اعتذار الحكومة اللبنانية غير وارد لأنها لم تخطئ وما قاله وزير الإعلام جورج قرداحي عن الحرب على اليمن كان قبل تعيينه”.

وأشار بوحبيب إلى أنه “لم يحدث أي تواصل بين السعودية والحكومة اللبنانية الحالية التي يترأسها نجيب ميقاتي منذ تشكيلها”.

يذكر أن النظام السعودي قرر يوم الجمعة الماضي استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلب من السفير اللبناني في الرياض مغادرتها خلال 48 ساعة محتجاً على تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أطلقها قبل تكليفه بمنصبه وطالب فيها بوقف الحرب التي يشنها النظام السعودي على اليمن ووصفها بالعدوان.